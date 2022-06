DIRETTA MotoGP, GP Catalogna 2022 LIVE: scatta il warm-up, tutti a caccia di Aleix Espargarò (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA 9.44 Vediamo le dotazioni dei piloti. Zarco e Binder media e hard. Dovizioso, Marini, Bastianini, Rins, Mir doppia media come Miller. 9.43 I piloti danno il via ai primi giri lanciati del turno, vedremo chi farà segnare il primo crono di riferimento 9.42 Alla spicciolata sono entrati tutti i piloti in azione, ora si inizia a fare sul serio 9.41 Subito tutti in pista per sfruttare al massimo i 20 minuti della sessione 9.40 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!!! scatta IL warm-UP DEL GP DI Catalogna DELLA MotoGP!!!!!!!!! 9.39 Pochi istanti e si parte! Temperatura ancora sui 25°, l’asfalto è salito a 35.3°. 9.37 A LIVEllo di passo gara il più ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA 9.44 Vediamo le dotazioni dei piloti. Zarco e Binder media e hard. Dovizioso, Marini, Bastianini, Rins, Mir doppia media come Miller. 9.43 I piloti danno il via ai primi giri lanciati del turno, vedremo chi farà segnare il primo crono di riferimento 9.42 Alla spicciolata sono entratii piloti in azione, ora si inizia a fare sul serio 9.41 Subitoin pista per sfruttare al massimo i 20 minuti della sessione 9.40 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!!!IL-UP DEL GP DIDELLA!!!!!!!!! 9.39 Pochi istanti e si parte! Temperatura ancora sui 25°, l’asfalto è salito a 35.3°. 9.37 Allo di passo gara il più ...

