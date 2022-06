Clima di odio sproporzionato su Amber Heard: non ha mentito sulle violenze di Depp (Di domenica 5 giugno 2022) L’audio del pianto di Amber Heard è diventato di tendenza su Tik Tok, le sue lacrime un meme. Mentre i lividi sul suo viso sono stati rilanciati da un’azienda di cosmetici: il Clima di odio che si è scatenato contro l’attrice statunitense – dopo il processo che il suo ex marito ha intentato contro di lei – è sproporzionato. Lo scrivono giornali come il Time, il Guardian, l’Internazionale ed El Pais, che titolano: “Il processo Depp-Heard perpetua il mito della vittima perfetta”; “Depp-Heard, la misoginia è diventata un business redditizio per i creatori digitali”, “La vittoria di Johnny Depp è il trionfo della misoginia”. Johnny Depp e Amber Heard durante il ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 5 giugno 2022) L’audio del pianto diè diventato di tendenza su Tik Tok, le sue lacrime un meme. Mentre i lividi sul suo viso sono stati rilanciati da un’azienda di cosmetici: ildiche si è scatenato contro l’attrice statunitense – dopo il processo che il suo ex marito ha intentato contro di lei – è. Lo scrivono giornali come il Time, il Guardian, l’Internazionale ed El Pais, che titolano: “Il processoperpetua il mito della vittima perfetta”; “, la misoginia è diventata un business redditizio per i creatori digitali”, “La vittoria di Johnnyè il trionfo della misoginia”. Johnnydurante il ...

