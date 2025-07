Urbanistica a Milano le chat degli indagati | Stiamo attuando un Pgt ombra e con altre parcelle

Milano, 16 luglio 2025 – Al centro della nuova inchiesta della Procura di Milano ci sarebbe la creazione e l’attuazione di un vero e proprio “Pgt ombra”, un piano parallelo al Piano di Governo del Territorio ufficiale, usato per favorire progetti urbanistici d’interesse privato eludendo le normali procedure pubbliche. Secondo i magistrati, al centro del sistema ci sarebbe Giuseppe Marinoni, presidente della Commissione Paesaggio del Comune, riconfermato nel ruolo il 22 dicembre 2024 su spinta diretta dell’assessore Giancarlo Tancredi. Dalle conversazioni analizzate dalla Gdf e dalle chat acquisite e risalenti al periodo febbraio-ottobre 2024 emergerebbe, secondo le accuse, che “il sindaco Sala e il dg Malangone (Cristian Malangone, direttore generale del Comune, ndr) “condividevano e appoggiavano le strategie di Marinoni e delle società ”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Urbanistica a Milano, le chat degli indagati: “Stiamo attuando un Pgt ombra e con altre parcelle”

Milano, consulenze ombra nel 2017: “Nessuna traccia dei lavori” - Milano – Per arrivare alle radici di uno dei “conflitti di interessi” nella Commissione per il paesaggio del Comune di Milan o, e della presunta corruzione con “utilità ” in cambio dell’appoggio offerto nelle sedute al progetto del “palazzo nel cortile“ Hidden Garden in piazza Aspromonte, gli inquirenti sono tornati al 2017.

Sky TG24 Live In Milano - Pablo Trincia indaga sul controverso «Cono d'Ombra» di Denis Bergamini - A oltre trent'anni dalla sua tragica e inspiegabile morte, il mistero di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza, viene riportato alla luce in una nuova produzione originale Sky Italia e Sky TG24: "IL CONO D’OMBRA – LA STORIA DI DENIS BERGAMINI".

Maxievasione Iva all'ombra di mafia e camorra: 11 arresti sull'"asse" Milano-Palermo - Investigatori del Servizio Centrale Operativo, della SISCO e della Squadra Mobile di Palermo, insieme al nucleo PEF della Guardia di Finanza di Varese, hanno arrestato 11 persone nell’ambito di una indagine degli uffici di Milano e Palermo della Procura Europea (EPPO).

