Calcio Sarri in ospedale La Lazio | Visita idoneità approfondita

Controlli in clinica per Maurizio Sarri. Il tecnico della Lazio, dopo essersi sottoposto ad accertamenti presso Villa Mafalda, è pronto a tornare a Formello. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Calcio, Sarri in ospedale. La Lazio: “Visita idoneità approfondita”

Lazio ufficiale: addio a Baroni, Sarri è il nuovo allenatore - Roma 2 giugno - Festa della Repubblica, giorno per celebrare la nascita nel 1946 dell'attuale ordinamento dello Stato Italiano, giorno in casa Lazio per voltare pagina e cominciare a scrivere un nuovo futuro.

Che fa Maurizio Sarri? Ora valuta una proposta che lo intriga più della Lazio - Un ritorno clamoroso o un nuovo orizzonte: Sarri è davanti a scelte che accendono la mente e il cuore.

Lazio, la firma di Sarri è già arrivata: Fabiani lo conferma in un video | Calciomercato - 2025-06-02 13:04:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.

Dopo due giorni Lotito è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma dove era stato ricoverato per sottoporsi ad alcuni accertamenti: il presidente della Lazio può tornare a casa. Le sue condizioni ? Vai su Facebook

