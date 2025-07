Gioco d' azzardo Croatti | Sentenza di Cattolica problematica Serve una legge nazionale che tuteli il diritto alla salute

“La recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha annullato le restrizioni sulle distanze minime per le sale giochi nel Comune di Cattolica, solleva serie preoccupazioni e richiede un’attenta riflessione sulla necessitĂ di una legislazione nazionale piĂą incisiva in materia di contrasto al gioco. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Gioco d’azzardo online: Consulta nazionale antiusura, “preoccupazione su fenomeno delle scommesse”; Sale giochi, Croatti (M5s): Assurdo il caso Cattolica, subito una legge nazionale.

Sale giochi, Croatti (M5s): "Assurdo il caso Cattolica, subito una legge nazionale" - Il senatore riminese del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti, interviene sulla recente sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato le restrizioni sulle distanze minime per le sale giochi nel Comune ... Da altarimini.it

CdS: 'Effetto espulsivo a Cattolica, impossibile delocalizzare attività di gioco' - Il Consiglio di Stato sottolinea che a Cattolica (Rn) non è possibile delocalizzare un'attività di gioco nell’ambito dello stesso Comune. Secondo gioconews.it