Fascicolo sanitario elettronico paradosso Marche | lo usano i medici ma non i cittadini

Ancona, 16 luglio 2025 — C'è una regione italiana, le Marche, in cui il Fascicolo sanitario elettronico (Fse) funziona a pieno regime per i medici, ma resta quasi sconosciuto ai cittadini. È la fotografia scattata dal recente report della Fondazione Gimbe — presentato in occasione del 9° Forum Mediterraneo in Sanità — che analizza diffusione e utilizzo dello strumento digitale in tutte le Regioni. Cosa è il fascicolo? La pagina online — accessibile tramite Spid, Carta d'identità elettronica o Carta Nazionale dei servizi — in cui ogni cittadino può consultare tutti i documenti sanitari che lo riguardano: referti, prescrizioni, certificati vaccinali e altro ancora.

Prenotazione e consultazione degli esami, ma anche altro: un incontro per scoprire le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico - Come funziona? Quali opportunità offre ai cittadini? Perché e come attivarlo? Per far conoscere e spiegare, in modo semplice e pratico il fascicolo sanitarioelettronico, che facilita l’accesso ai servizi sanitari, l'Ausl Romagna promuove un incontro informativo dedicato ai cittadini dal titolo.

Il 16% dei giovani non conosce il proprio medico base, l’82,3% non ha mai utilizzato il fascicolo sanitario elettronico. L’indagine Gimbe sull’alfabetizzazione sanitaria tra i giovani studenti - Il rapporto tra le giovani generazioni e il Sistema Sanitario Nazionale sembra segnato da incomprensioni e mancanza di consapevolezza.

Il Fascicolo sanitario elettronico 2.0 avvicinerà il cittadino ai medici di famiglia e a quelli ospedalieri - ANCONA – «Abbiamo lavorato per colmare un deficit organizzativo e infrastrutturale». Queste le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, rilasciate oggi, lunedì 16 giugno, in occasione dell’evento “L'innovazione nel Sistema sanitario nazionale – il Fascicolo.

