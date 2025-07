Pioli trova Dzeko | ecco la rivelazione sul mercato del Milan

Stefano Pioli è stato presentato in conferenza stampa come nuovo tecnico della Fiorentina. Ha parlato anche di Milan e di Edin Dzeko. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pioli trova Dzeko: ecco la rivelazione sul mercato del Milan

La Fiorentina può inserirsi per Dzeko: il fattore Pioli diventa decisivo - A 39 anni - saranno 40 a marzo - Edin Dzeko non ci pensa a ritirarsi. Anzi, l`attaccante bosniaco torna al centro del mercato italiano.

Fiorentina: Pioli in arrivo. Trattativa con Dzeko (39 anni) tentando di trattenere Kean. Gudmundsson: Genoa non fa sconti - FIRENZE – Arriverà Stefano Pioli sulla panchina della Fiorentina, appena potrà liberarsi dal contratto con l’Al Nassr, in Arabia Saudita, intanto la società è impegnata su più fronti, tra rinnovi, riscatti e innesti per il futuro.

Fiorentina, Dzeko o Immobile in attacco per Pioli. Aspettando la conferma di Kean - FIRENZE – Guarda all’attacco, e alla Turchia, il calciomercato della Fiorentina. Che, nell’attesa di ufficializzare la conferma di Kean guarda a due grandi nomi già in serie A nel passato: si tratta Edin Dzeko, ex Inter e Roma, del Fenerbahce e Ciro Immobile, bandiera del passato della Lazio, del Besiktas.

La Fiorentina presenta Pioli: "Mai stato più pronto. Kean? Si trova bene qui" - "Sono nel momento più alto delle mie carriera: ho ottime sensazioni" ... Come scrive msn.com

Milan, Pioli punge Allegri: “Me lo sono segnato” - Stefano Pioli manda una frecciatina a Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di presentazione con la Fiorentina. Riporta spaziomilan.it