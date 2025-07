Malore per Maurizio Sarri durante l' allenamento della Lazio pochi giorni prima era stato ricoverato a Lotito

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha avvertito un malore mentre dirigeva l’allenamento della squadra: è ora ricoverato in una clinica privata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Malore per Maurizio Sarri durante l'allenamento della Lazio, pochi giorni prima era stato ricoverato a Lotito

In questa notizia si parla di: malore - maurizio - sarri - allenamento

Malore in montagna, non ce l’ha fatta. Addio Maurizio Scolari: «Nonno tuttofare» - IL LUTTO. L’uomo di Gandellino, aveva 66 anni: venerdì era stato soccorso in montagna a Valgoglio. Era consigliere con delega ai Lavori pubblici.

Maurizio Sarri ricoverato in ospedale: «Malore dopo l'allenamento». L'allenatore della Lazio sottoposto ad accertamenti - L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri sarebbe ricoverato in ospedale a Villa Mafalda. Secondo quanto riporta Repubblica, il tecnico ex Napoli e Juventus avrebbe accusato un malore.

Maurizio Sarri ricoverato in ospedale: «Malore dopo l'allenamento». Il tecnico della Lazio sottoposto ad accertamenti - L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri sarebbe ricoverato in ospedale a Villa Mafalda. Secondo quanto riporta Repubblica, il tecnico ex Napoli e Juventus avrebbe accusato un malore.

Sta benissimo, finché non smetteranno di dargli contro lo faranno campare 2500 anni. . . ", ha detto con un sorriso Cristina Mezzaroma, moglie di Claudio Lotito, rassicurando tutti sulle condizioni del presidente della Lazio. Dopo il malore accusato martedì me Vai su Facebook

Malore per Maurizio Sarri durante l'allenamento della Lazio, pochi giorni prima era stato ricoverato a Lotito; Sarri ricoverato, l’allenatore della Lazio a Villa Mafalda dopo un malore; Maurizio Sarri ricoverato in ospedale: «Malore dopo l'allenamento». Il tecnico della Lazio sottoposto ad accer.

Maurizio Sarri ricoverato in ospedale: «Malore dopo l'allenamento». L'allenatore della Lazio sottoposto ad accertamenti - Secondo quanto riporta Repubblica, il tecnico ex Napoli e Juventus avrebbe accusato un ... Secondo leggo.it

Sarri, malore dopo l'allenamento: l'allenatore della Lazio è a Villa Mafalda sotto osservazione, come sta - Il tecnico si è sentito male in mattinata ed è stato costretto a recarsi a Villa Mafalda (Roma). Segnala ilmessaggero.it