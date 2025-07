Siria Israele bombarda palazzo presidenziale a Damasco L'attacco in diretta tv | Colpi duri sono iniziati

Attacco di Israele contro il palazzo presidenziale a Damasco, in Siria: le immagini postate dal ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. Sono quelle della televisione siriana che mostrano una conduttrice sorpresa dall'attacco israeliano sullo sfondo nel centro della cittĂ . 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: attacco - siria - israele - palazzo

Le violenze religiose in Siria si estendono, Israele lancia un attacco di avvertimento - Il 30 aprile Israele è intervenuto nelle violenze confessionali che hanno causato una trentina di morti in due giorni in Siria, conducendo un attacco di avvertimento per esortare le autorità a proteggere la comunità drusa.

In Siria il gruppo Stato islamico rivendica il suo primo attacco contro il nuovo governo - Il gruppo Stato islamico (Is) ha rivendicato la responsabilitĂ del suo primo attacco dalla caduta del presidente Bashar al Assad contro le forze del nuovo governo siriano.

Siria, attacco di Israele. Damasco: “Pesanti perdite umane e materiali” - Sale la tensione in Medioriente. La Siria non ha ancora confermato i lanci di razzi contro Israele  ma ha condannato l’attacco di rappresaglia dello Stato ebraico, dichiarando che ha causato “pesanti perdite umane e materiali” e ha violato la sovranità siriana “in un momento in cui abbiamo più che mai bisogno di calma e soluzioni pacifiche”.

"Sono in corso attacchi contro alcune strutture presenti nei territori del #Qatar, della #Siria e dell’#Iraq. Posso rassicurare che tutti i militari italiani presenti in Iraq, #Kuwait e Qatar, hanno tempestivamente adottato tutte le procedure di sicurezza previste, incluso Vai su Facebook

Siria, Israele colpisce il Palazzo presidenziale in sostegno dei drusi in guerra con i sunniti - Siria, Israele ha attaccato il palazzo presidenziale a Damasco; Israele attacca la Siria: bombardato il palazzo presidenziale a Damasco; Siria, Idf attacca quartiere generale militare a Damasco, media: raid vicino palazzo presidenziale.

Siria nel caos, Israele attacca il palazzo presidenziale di Damasco - Raid aerei hanno colpito il palazzo presidenziale, dopo giorni di sangue per la repressione brutale da parte dell’esercito siriano contro i civili drusi nella provincia di ... Segnala italiaoggi.it

Israele bombarda la capitale della Siria: il video dell’attacco in diretta durante un tg - Israele ha colpito il quartier generale dell'esercito siriano e aree vicine al palazzo presidenziale a Damasco, in risposta agli scontri tra truppe siriane e combattenti drusi a Suwayda, nel sud della ... Si legge su tg.la7.it