La morte di Mattia e Simone 18enne indagato per omicidio stradale

Sono stati sequestrati i due mezzi coinvolti nell'incidente che l'altra notte, a Barcellona Pozzo di Gotto, √®¬†costato la vita a Mattia e Simone, due 17enni. Si tratta dello scooter su cui viaggiavano i due giovani e l'auto condotta da un 18enne. Quest'ultimo subito dopo l'incidente e√®¬†stato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: mattia - simone - 18enne - morte

Mattia Caruso e Simone Marzullo, i due ragazzi di 17 anni morti nello schianto tra scooter e auto - Tragedia nella notte a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Due ragazzi di 17 anni, Mattia Caruso e Simone Marzullo, hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 2.

Mattia Caruso e Simone Marzullo, amici di 17 anni morti sullo scooter travolto da un'auto: tragedia nel Messinese - Due giovani di 17 anni, Mattia Caruso e Simone Marzullo, che erano su un ciclomotore, sono morti intorno alle 2.

Incidente a Barcellona Pozzo di Gotto, Mattia Caruso e Simone Marzullo morti nello schianto tra auto e scooter - Mattia Caruso e Simone Marzullo, entrambi 17enni, sono morti in un incidente stradale avvenuto a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina

Il Giappone ha giustiziato un condannato a morte per la prima volta dal 2022 https://tinyurl.com/mwhwdj6e Vai su Facebook

La morte di Mattia e Simone, 18enne indagato per omicidio stradale; Barcellona Pozzo di Gotto, addio a Mattia e Simone morti in un incidente: amici per sempre; Mattia Caruso e Simone Marzullo, i due ragazzi di 17 anni morti nello schianto tra scooter e auto.

La morte di Simone e Mattia, il dolore di Barcellona: indagato il 18enne alla guida dell'auto - Barcellona e Milazzo, due città unite nel dolore per la morte dei giovanissimi Simone Marzullo e Mattia Caruso . rtp.gazzettadelsud.it scrive

La morte di Simone e Mattia, il dolore di Barcellona - L'incidente di ieri notte nel quale hanno perso la vita due 17enni ha gettato nello sconforto le comunità di Barcellona e Milazzo. Lo riporta msn.com