donkey kong bananza i voti delle recensioni sono altissimi per la nuova esclusiva nintendo switch 2

Il debutto ufficiale di Donkey Kong Bananza su Nintendo Switch 2 è previsto per domani, ma l’embargo sulle recensioni è appena scaduto ed i primi verdetti sono già online. Il risultato? Una vera e propria pioggia di consensi da parte della critica internazionale. Il titolo, che vede Donkey Kong affiancato da Pauline in una nuova avventura, ha conquistato le redazioni di settore grazie alla qualità del gameplay, al livello di rifinitura tecnica e alla varietà delle situazioni di gioco. Su Metacritic, la nuova esclusiva Nintendo Switch 2 vanta attualmente un punteggio medio di 90 in seguito a 79 recensioni registrate sul noto aggregatore di voti, mentre OpenCritic riporta una media di 91, segnali chiari di un prodotto che ha saputo convincere in maniera pressoché unanime. 🔗 Leggi su Game-experience.it

