N ovità dei palinsesti estivi di Real Time, questa sera alle 21.30 andrà in onda Persone Medicina – Le relazioni che curano, la docu-serie che tratteggia un ritratto umano e coraggioso della salute mentale. Disponibile in streaming anche su discovery+, al timone del programma ci sono la story teller Mapi Danna e lo psichiatra e psicanalista Leonardo Mendolicchio. “Angela Megastar”, la clip del docu-reality di Real Time sul fenomeno Angela Lin X Leggi anche › Che cosa è successo alle coppie di “Matrimonio a prima vista Italia”? Su Real Time lo speciale “E poi” Persone Medicina su Real Time: come funziona la docuserie. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sei puntata per scoprire le storie di ragazzi e ragazze affetti da disturbi mentali

