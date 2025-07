Juve Primavera Bassino inizierà con Padoin | più di un occhio sul passaggio in Next Gen per il difensore reduce da un lungo infortunio Tutti i dettagli

Juve Primavera, Bassino inizierà con Padoin in vista della nuova stagione: tutti i dettagli sulle condizioni del difensore. La Juve Primavera si prepara a riaccogliere Alessandro Bassino, difensore centrale classe 2006 che ha recentemente terminato il lungo percorso di riabilitazione dopo un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per un periodo. Il giovane difensore, nato a Ivrea, è un prodotto del settore giovanile bianconero, dove ha scalato le gerarchie grazie alle sue ottime prestazioni, diventando uno dei punti fermi della Primavera e un prospetto di grande interesse per il futuro.

Chi è Bassino, il difensore della Juve Primavera sulla via del rientro sui campi da gioco: l’identikit del bianconero classe 2006 - di Fabio Zaccaria Chi è Bassino, focus sul capitano della Juve Primavera che ha già esordito con Brambilla ed è quasi pronto a tornare: un centrale classe 2006 dal grande avvenire.

