LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | si muovono anche Van Aert e Van der Poel

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.40: Una situazione pazzesca. Dopo l’azione di Ben Healy si è rotto il gruppo dei big. Hanno preso una ventina di secondi di margine un gruppo con Pogacar, Evenepoel, Vingegaard, Lipowitz, Mas, Vauquelin e Mas. 15.38: La mossa di Ben Healy ha scatenato tutto il gruppo e addirittura si sono mossi anche Pogacar e Vingegaard. Si è incredibilmente spaccato il gruppo degli uomini di classifica. 15.35: Mathieu Van der Poel esce dal gruppo e si muove anche la maglia gialla Ben Healy. 15.33: Mancano 70 chilometri alla fine della tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: si muovono anche Van Aert e Van der Poel

