Posta chiusa fino a settembre a Gerenzano arriva l’ufficio mobile

A Gerenzano arriva l’ufficio mobile di Poste Italiane. La societĂ comunica che, per consentire il proseguimento dei lavori tecnici previsti nell’ambito del “Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale”, l’ufficio postale di via Carlo Berra resterĂ chiuso al pubblico fino al 14 settembre (salvo imprevisti). Durante tale periodo, a partire da venerdì 18 . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

In questa notizia si parla di: ufficio - settembre - gerenzano - arriva

Lavori per la trasformazione digitale, l'ufficio postale sarà chiuso fino alla fine di settembre - A partire da lunedì 14 luglio 2025, l’ufficio postale di San Mauro Pascoli, situato in via Sandro Botticelli 33, resterà chiuso per lavori fino alla fine di settembre.

I prodotti del mercato in ufficio: "Via a settembre con 4 aziende" - di Marianna Vazzana Il mercato di Wagner esce dai suoi confini e porta i suoi prodotti in giro per la città , consegnandoli alle aziende che desiderano consentire ai propri dipendenti di “fare la spesa“ sul luogo di lavoro.

27 GIUGNO 2025,, AGGIORNAMENTO SULL’UFFICIO POSTALE DI GERENZANO. Poste Italiane informa che l’Ufficio Postale di Gerenzano, situato in via C. Berra 12, resterà chiuso al pubblico fino al 30 settembre 2025 compreso, per consentire il proseguim Vai su Facebook

Poste chiuse per lavori a Gerenzano, arriva l’ufficio postale mobile per garantire i servizi; Gerenzano, attivo da venerdì 18 luglio l’ufficio postale mobile in via Duca degli Abruzzi; Tempo di Palio a Gerenzano: dal 7 al 15 settembre sfide, musica e tanto divertimento.

Poste Italiane: a Gerenzano arriva l’ufficio postale mobile durante i lavori in via Berra - Per garantire continuità nei servizi durante i lavori di ammodernamento della sede di via Carlo Berra 12, Poste Italiane attiverà da venerdì 18 luglio un ufficio postale mobile a Gerenzano, nell’ambit ... Da laprovinciadivarese.it

Poste chiuse per lavori a Gerenzano, arriva l’ufficio postale mobile per garantire i servizi - La sede dell'ufficio di via Berra 12 tornerà attiva dal 16 settembre salvo ulteriori ritardi che saranno comunicati ... Scrive varesenews.it