Estate 2025 a Perugia a San Martino in Campo due proiezioni gratuite | Follemente e Kung fu panda IV Le date

L’associazione “Il Gabbiano Aps”, con il patrocinio del Comune di Perugia, propone due proiezioni integralmente gratuite presso l’area verde del Cva di San Martino in campo. L’iniziativa, dal titolo evocativo “CineGabbiano” prevede: il 23 luglio alle 21.15 la proiezione del film “Follemente”;il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: perugia - martino - campo - proiezioni

Perugia. San Martino in Campo: grande successo per la cena multietnica solidale a sostegno dei progetti in Africa - Una serata all’insegna del cuore, della solidarietà e della condivisione quella svoltasi ieri a San Martino in Campo Perugia, dove si è tenuta una cena multietnica organizzata dall’Associazione Baobab Perugia ODV, attiva da oltre vent’anni in progetti di sviluppo in Africa, in particolare in Mali.

Incontro Prefetto e Fi di Perugia: le azioni previste per i 'senzatetto' all'Ospedale e il Csa di S. Martino - Le persone attualmente ospitate e gestite nel centro di assistenza speciale di San Martino in Campo saranno, in tempi brevi, trasferiti.

Estate 2025 a Perugia, a San Martino in Campo due proiezioni gratuite: “Follemente” e “Kung fu panda IV”. Le date; Gran finale, cinema gratis sotto le stelle al Barton Park; Eventi a Perugia Questa settimana.

Estate 2025 a Perugia, a San Martino in Campo due proiezioni gratuite: “Follemente” e “Kung fu panda IV”. Le date - L’associazione “Il Gabbiano Aps”, con il patrocinio del Comune di Perugia, propone due proiezioni integralmente gratuite presso l’area verde del Cva di San Martino in campo. perugiatoday.it scrive

Perugia, spari e inseguimento: terrore a San Martino in Campo - Momenti di terrore a San Martino in Campo: spari e un inseguimento tra la polizia e una banda di ladri, secondo quanto si apprende armati e che avrebbero esploso alcuni colpi in aria. Secondo ilmessaggero.it