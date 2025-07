Colombia famiglia di tre persone trovata morta in hotel dopo aver segnalato cattivo odore in una stanza

Tragedia a San AndrĂ©s: una famiglia di tre persone è stata trovata morta in un hotel dopo aver segnalato un cattivo odore in stanza. Le vittime sarebbero morte per avvelenamento. Si indaga sulle cause, escluse al momento ipotesi di violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Colombia, famiglia di tre persone trovata morta in hotel dopo aver segnalato cattivo odore in una stanza - Quella che avrebbe dovuto essere una vacanza in famiglia si è trasformata in una tragedia all’Hotel Portobelo, nell’isola colombiana di San Andrés, dove tre persone – madre, padre e un bambino di ... fanpage.it scrive

