L’artista veronese Dario Gambarin ha creato un’immagine di Papa Leone XI, il “Papa verde”, utilizzando un trattore per scolpire l’opera d’arte nel suo campo vicino a Verona. Gambarin ha abbozzato l’opera su un foglio di carta prima di salire sul suo trattore per tracciare il volto del Pontefice sul campo di 25.000 metri quadrati. Accanto all’immagine del Papa, Gambarin ha inciso le parole “pace nel mondo”. A differenza delle sue altre opere, Gambarin ha lasciato l’erba verde sul volto del Papa, rendendo l’opera d’arte quasi interamente verde. Questo mese il Papa ha celebrato una messa speciale per la “cura del creato” nei giardini della sua residenza estiva a Castel Gandolfo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV, l’effigie del Pontefice ‘green’ disegnata col trattore: l’opera dell’artista Gambarin