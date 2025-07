La Fondazione Cinema per Roma porta il cinema in periferia | dal 21 luglio una nuova arena al Torrino

Dal 21 luglio al 1° agosto, al Torrino, comincia la programmazione di un'arena voluta dalla Fondazione Cinema per Roma e chiamata Stardust Cinema all'aperto sotto una polvere di stelle! Inaugura la rassegna E.T. L'extraterrestre di Steven Spielberg. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Fondazione Cinema per Roma porta il cinema in periferia: dal 21 luglio una nuova arena al Torrino

In questa notizia si parla di: cinema - fondazione - roma - luglio

Fondazione Prada lancia il Film Fund: 1,5 milioni per il sostegno al cinema indipendente - Fondazione Prada annuncia il Fondazione Prada Film Fund, una nuova iniziativa annuale che punta a sostenere il cinema indipendente a livello internazionale.

Cinema e audiovisivo per nuova Fondazione Roma Lazio Film Commission - Roma, 20 giu. (askanews) – Inaugurata a Roma la nuova Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio, un percorso di profonda riforma strutturale con l’obiettivo di diventare il polo del cinema e dell’audiovisivo di Roma e del Lazio, punto di riferimento per tutto il settore.

Fondazione mus-e e Fondazione Anna Mattioli: musica, cinema e arte arrivano nelle scuole primarie di Parma - Fondazione MUS-E Italia ETS presenta a Parma tre appuntamenti che mettono al centro il potere educativo dell’arte in tutte le sue forme, realizzati grazie al sostegno della Fondazione Anna Mattioli ETS.

Dal 26 giugno al 24 luglio 2025, torna la Roma Cinema Arena con la sua quarta edizione, promossa dalla Fondazione Cinema per Roma, nella suggestiva cornice del Parco degli Acquedotti. https://www.quartomiglio.rm.it/2025/07/roma-cinema-arena-2025-pr Vai su Facebook

Siamo main partner della IV edizione di «Roma Cinema Arena», la grande sala cinematografica all’aperto realizzata dalla Fondazione Cinema per Roma, immersa nello scenario unico del Parco degli Acquedotti. ? ? Dal 26 giugno al 24 luglio, ogni sera alle Vai su X

La Fondazione Cinema per Roma porta il cinema in periferia: dal 21 luglio una nuova arena al Torrino; Casa del Cinema, il programma di luglio 2025; Ecco gli appuntamenti della Fondazione Cinema per Roma dal 9 al 15 luglio.

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 12 e domenica 13 luglio: dalla Festa delle birre artigianali ai Celebrity Games - Cinema, musica, arti performative e street food: per il secondo fine settimana di luglio, a Roma, c’è l’imbarazzo della scelta. Si legge su msn.com

Roma, cinema sotto le stelle tra le rovine del Tempio di Venere: emozioni con vista Colosseo - Un viaggio tra cinema, storia e bellezza: ogni sera d’estate, il grande schermo illumina le notti romane nel luogo più suggestivo della Capitale ... Secondo siviaggia.it