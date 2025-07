Sabato prossimo inizia a Caserta ' Un' estate da Re' e Gergiev c' è

Per ora è tutto confermato. Il concerto del maestro Valery Gergiev, al centro di serrate polemiche per la sua vicinanza a Putin, si terrà regolarmente. Nel cartellone della IX edizione di 'Un'estate da re, alla Reggia di Caserta, il prossimo 27 luglio, c'è e viene definito dagli organizzatori l' "indimenticabile concerto sinfonico". In tanti, in primis il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, hanno chiesto l'annullamento "del concerto dell'amico e consigliere di Putin, Valery Gergiev". Un concerto, a detta del ministro, che "può trasformare un appuntamento musicale di livello alto, ma oggettivamente controverso e divisivo, nella cassa di risonanza della propaganda russa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

