Calciomercato Milan Colombo piace al Parma … ma non solo

Calciomercato Milan, il Parma punta su Lorenzo Colombo ma sull'attaccante italiano ci sono altri 4 club di Serie A interessati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - colombo - parma

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

https://milannews24.com/calciomercato-milan-parma-ultime-colombo/… Calciomercato Milan Colombo al passo d'addio? Vai su X

#Calciomercato #Milan, anche il Parma sulle tracce di #Colombo Vai su Facebook

CALCIOMERCATO PARMA, REBUS IN ATTACCO: PIACE BARBIERI; Parma, nuovo nome per l'attacco dopo l'addio di Bonny: nel mirino Lorenzo Colombo; Al Parma piace Colombo: è l’alternativa a Ivanovic.

Parma, dopo Bonny si cerca una nuova punta: piace Colombo, occhi anche a Ivanovic del Milwall - Parma, dopo la cessione di Bonny i crociati cercano una nuova punta: piace Lorenzo Colombo, dall’Inghilterra occhi su Ivanovic Il nuovo Parma targato Carlos Cuesta ha ufficialmente preso il via. Segnala calcionews24.com

Al Parma piace Colombo: è l’alternativa a Ivanovic - Nel 1492 Cristoforo Colombo salpava verso l’ignoto, alla scoperta del Nuovo Mondo. Secondo sportparma.com