Protezione dei lavoratori dal calore la Regione Abruzzo recepisce le linee guida

La giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha approvato il recepimento delle linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare, stilato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nelle scorse settimane e che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

PILLOLA DI SICUREZZA: LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAL CALORE E DALLA RADIAZIONE SOLARE Dal 2/07 al 15/09, scatta il divieto di attività fisica intensa tra le 12:30 e le 16:00, se il portale Worklimate segnala rischio

Abruzzo: linee guida contro il caldo per i lavoratori

