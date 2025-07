Nella pubblicitĂ del suo tour definitivo, Umberto Tozzi appare ritratto mentre strappa una propria foto giovanile, con l’effetto che dietro mezza faccia del cantante negli anni Ottanta spunti l’altra metĂ di quella odierna. Nel Seicento, quando Umberto Tozzi non era ancora nato, era usanza dotarsi di finti specchietti che erano in realtĂ ritratti girevoli: da un lato era dipinto il viso del soggetto così com’era al momento, dall’altra – anche lì in vista del tour definitivo – il corrispettivo scheletro, con piĂą o meno vermi a seconda di quanto si volesse terrorizzare il committente.     Io auspico a Umberto Tozzi ancora lunghi anni, e sono certo che i suoi futuri tour saranno innumerevoli, per il bene suo e dei suoi fan; eppure, guardando questa pubblicitĂ , non posso fare a meno di sentirmi vicino al suo stato d’animo di fronte a questo ritratto, che trasforma il giovane cantante dalla chioma fluente in un signore con capelli corti e pizzetto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Umberto Tozzi e i ritratti secenteschi sul tempo che passa