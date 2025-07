Lavoro irregolare e violazioni sulla sicurezza sospese tre attività commerciali

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso di controlli straordinari in materia di contrasto dell’immigrazione clandestina e di tutela della salute e della sicurezza del lavoro il giorno 15 luglio u.s. sono stati predisposti dal Questore di Benevento ispezioni presso attività commerciali, tra le quali ditte di autolavaggio presenti in questo capoluogo e nella provincia, che hanno visto l’impiego delle pattuglie della Squadra Mobile, dell’Ufficio Immigrazione, del Commissariato di P.S. di Telese Terme e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, coadiuvati da Ispettori in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Benevento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavoro irregolare e violazioni sulla sicurezza, sospese tre attività commerciali

In questa notizia si parla di: lavoro - sicurezza - attività - commerciali

Evento nazionale di Assidal sulla sicurezza sul lavoro: "Il cambiamento non può più attendere" - Riflettere in modo concreto sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e accendere i riflettori su uno degli ambiti più delicati, mettendo a confronto esperti in materia e rappresentanti delle istituzioni interessate.

Il Prof. Maurizio Oliviero, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, celebra il Primo Maggio: “La sicurezza sul lavoro deve essere un valore condiviso” - In occasione della Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof.

1 maggio, sindacati in piazza: “Sicurezza sul lavoro è emergenza nazionale” - (Adnkronos) – Sindacati in tre piazze diverse per le manifestazione nazionali di oggi primo maggio, ma uniti nel segno della sicurezza sul lavoro definita dai sindacati "un’emergenza nazionale".

Lavoro nero e scarsa sicurezza nel Reggino: lidi balneari e attività commerciali nel mirino dello Iam https://ift.tt/5heAkBU https://ift.tt/in0ktZf Vai su X

I Carabinieri della Compagnia di Cuneo hanno recentemente effettuato controlli approfonditi nei comuni di Dronero e Caraglio, portando alla sospensione di due attività commerciali e all'imposizione di sanzioni per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro Vai su Facebook

Lavoro nero e scarsa sicurezza nel Reggino: lidi balneari e attività commerciali nel mirino dello Iam; Lavoro irregolare e sicurezza, i controlli nel Reatino: 4 denunciati e multe. Coinvolti studi dentistici, cant; Intensificati i controlli su rapporti e sicurezza sui luoghi di lavoro.