Allegri esclude la Fiorentina dalla corsa Champions Pioli risponde ‘al veleno’

(Adnkronos) – Obiettivo Champions League per la nuova Fiorentina di Stefano Pioli, che lancia una frecciata a Massimiliano Allegri. L’ex allenatore del Milan, con cui ha vinto lo Scudetto nel 2021, ha deciso di tornare in Serie A per allenare i viola dopo la parentesi, milionaria, in Arabia Saudia all’Al Nassr, salutato dopo un solo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Allegri esclude la Fiorentina dalla corsa Champions, Pioli risponde ‘al veleno’

