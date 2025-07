Alla partita del cuore Renzi Ronzulli Ruggeri e tanta solidarietà

Roma, 16 lug. (askanews) - Parola d'ordine "solidarietĂ ". C'erano il paroliere Mogol, tra gli ideatori dell'evento, che ha ribadito l'obiettivo di "fare del bene", e Ferdinando Casini (in panchina con l'allenatore Ignazio La Russa) martedì 15 luglio allo Stadio Gran Sasso dell'Aquila dove si è tenuta la XXXIV Partita del Cuore 2025. Tra i giocatori della nazionale politici, solo per citarne alcuni, Lucio Malan (Fdi), Francesco Boccia (Pd), Licia Ronzulli (FI), il ministro Alessandro Giuli, Maurizio Gasparri (FI), e Matteo Renzi (Iv), che ha ironizzato: "Bello dare un messaggio, indipendentemente dalle divisioni, domani mattina torniamo a litigare, ma oggi è il momento della bellezza e della solidarietĂ ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Alla partita del cuore Renzi, Ronzulli, Ruggeri e tanta solidarietĂ

In questa notizia si parla di: partita - cuore - renzi - ronzulli

Il cuore di un tifoso “cede” dopo l’epica partita tra Inter-Barcellona, 40enne finisce in rianimazione - Forse l’emozione era troppa o forse si è trattato solo di una spiacevole coincidenza. A quindici minuti dal fischio finale dell’epica partita Inter-Barcellona, che ha regalato alla squadra di Pippo Inzaghi la finale di Champions League e destinata ad entrare nella storia del calcio mondiale, un tifoso neroazzurro ha avuto un arresto cardiaco.

Di Canio: «L’Inter ha vinto con il cuore e con l’orgoglio. Partita clamorosa» - Inter-Barcellona dopo una partita infinita finisce 4-3 per i nerazzurri. Paolo Di Canio, su Sky Sport, elogia la prestazione fantastica degli uomini di Simone Inzaghi.

Tudor cuore bianconero: «Vorrei giocare tutti i giorni! Si battaglia, si dimostra e si soffre. Non vedo l’ora che inizi la partita» - di Redazione JuventusNews24 Tudor, nella conferenza stampa di vigilia di Bologna Juve, ha descritto le sue sensazioni personali per questo rush finale di stagione.

Tutto pronto per la Partita del cuore, ecco le formazioni @eleonoradaniele, dallo “Stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia” dell’Aquila, conduce il tradizionale incontro di calcio. Insieme a lei: Gabriele Cirilli, Laura Barth, Alessandra Tripoli, Ubaldo Pantani e Vai su X

Jannik Sinner, che cosa le è passato nella testa alla fine della partita? «Tante cose. I sacrifici fatti per arrivare fino a qui da me, da chi lavora con me, i momenti difficili durante il periodo della squalifica. Tutti aspetti che vengono ripagati da un risultato simile. In Vai su Facebook

Partita del Cuore 2025, i politici in campo a L'Aquila. FOTO; Alla partita del cuore Renzi, Ronzulli, Ruggeri e tanta solidarietĂ ; Ronzulli: Non me ne frega un ca... di quello che pensa Renzi.

Alla partita del cuore Renzi, Ronzulli, Ruggeri e tanta solidarietà - C’erano il paroliere Mogol, tra gli ideatori dell’evento, che ha ribadito l’obiettivo di “fare del bene”, e Ferdinando Casini (in panchina con ... Si legge su askanews.it

È Renzi ma sembra Modric, lo show del senatore alla Partita del Cuore - Video - Il senatore e segretario di Italia Viva ha partecipato ieri sera, martedì 15 luglio, alla 'Partita del Cuore' tra Nazionali cantanti e politici a L'Aquila, in uno Sta ... Segnala informazione.it