Tenta di colpire le auto in transito con una pedana di legno e aggredisce i poliziotti

 Un 36enne peruviano, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni e resistenza al Pubblico Ufficiale e danneggiamento. In particolare, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

