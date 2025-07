La castità? È stata una decisione sponsale rimettere al centro della nostra vita personale e di coppia i sacramenti così da poterci sposare anche in Chiesa

A lessandro Greco, volto noto della televisione italiana, ha condiviso un aspetto intimo della sua vita con la moglie Beatrice Bocci: la scelta di vivere la castità da quattro anni. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore di Unomattina Estate ha spiegato che questa decisione non è stata imposta, ma è il frutto di un percorso spirituale condiviso. Amore e coppia: 5 errori da non fare all’inizio di una storia X Leggi anche › Alessandro Greco, il ritorno in Rai con “Unomattina Estate”: «La mia ripartenza» Alessandro Greco e la sceltà della castità. « È stata una decisione sponsale rimettere al centro della nostra vita personale e di coppia i sacramenti, così da poterci sposare anche in Chiesa, come è successo nel 2014, dopo che ci eravamo uniti civilmente nel 2008», ha spiegato Greco. 🔗 Leggi su Iodonna.it

