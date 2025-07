Golf | gli orari di partenza degli italiani al British Open nei primi due giorni

Com’è noto, saranno tre gli italiani al via all’Open Championship, noto in Italia come British Open, per quest’anno 2025 che ne celebra l’edizione numero 153 al Royal Portrush. Per la terza volta il percorso nordirlandese è casa del Major in territorio britannico, con Rory McIlroy che punta ad arrivare lĂ dove, nel 2019, non riuscì per taglio al venerdì. Per vedere gli italiani bisognerĂ puntare, sostanzialmente, gli orologi molto presto. Guido Migliozzi, infatti, sarĂ parte del secondo gruppo con il sudafricano Louis Oosthuizen, che vinse 15 anni fa, e il sudcoreano K.J. Choi. Partenza alle 7:46 italiane. 🔗 Leggi su Oasport.it

