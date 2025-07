Allerta meteo gialla domani in Campania | previsto calo delle temperature

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido domani, giovedì 17 luglio, dalle ore 11:00 fino alle ore 21:00. Nell’avviso si legge: «Queste le Zone interessate: 2 (Alto Volturno e Matese), 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Allerta meteo gialla domani in Campania: previsto calo delle temperature

In questa notizia si parla di: meteo - campania - allerta - gialla

