Sarri malore durante l’allenamento della Lazio | ricoverato in ospedale le condizioni

Sarri, le condizioni dell'allenatore della Lazio dopo il malore accusato durante l'allenamento dei biancocelesti. Tutti i dettagli. La stagione della Lazio non è ancora iniziata, ma è già segnata da un episodio inatteso. Il tecnico Maurizio Sarri è stato ricoverato questa mattina presso la clinica Villa Mafalda di Roma, dopo aver accusato un malore al termine dell'allenamento della squadra. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Sarri aveva diretto regolarmente la seduta, ma successivamente ha avvertito un malessere che ha reso necessario il ricovero per accertamenti. Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

