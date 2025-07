Capitale italiana della cultura aperta la call for ideas | progetti da inviare entro il 28 luglio

Aperta la Call for Ideas per la candidatura di Catania a "Capitale italiana della Cultura" 2028. L’iniziativa invita istituzioni, associazioni, fondazioni imprese culturali e creative, soggetti del Terzo Settore e tutti i soggetti interessati a presentare idee progettuali su inclusione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Ferrari e Maserati in città per Capitale italiana della cultura: arriva il “Sicily 2025” - Giovedì 15 maggio, ad Agrigento, farà tappa il prestigioso “Sicily 2025”: un intero giro della Sicilia con vetture Ferrari ed una Maserati.

Immobili: Como capitale italiana del real estate di lusso, in arrivo broker da tutto il mondo - (Adnkronos) – La boutique immobiliare 'Mvp-Majeli Vassart Properties', specializzata in compravendite di immobili di lusso e con un portafoglio che vale complessivamente 300 milioni di euro tra proprietà gestite in luxury rent (valore 100 mln) e quelle disponibili alla vendita on e off market (valore 200 mln), accoglie a Como oggi e domani, 7 e […]

Monopolele 2025: Monopoli torna capitale italiana dell’ukulele dal 30 maggio al 1 giugno - Torna il più grande festival italiano dell’ukulele, “Monopolele”, dal 30 maggio al 1 giugno 2025 a Monopoli.

È ufficiale! ForlÏ è tra le città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2028. Al suo fianco per guadagnare il titolo, Cesena: insieme per un progetto che unisce territori, visioni e comunità . Una sola candidatura, una grande alleanza. Una visione condivisa per

Capitale italiana della cultura e dell'arte: la Maddalena incanta i visitatori

Capitale della Cultura 2028: aperta la Call for Ideas per la candidatura di Catania - È ufficialmente aperta la Call for Ideas per la candidatura di Catania a Capitale Italiana della Cultura 2028. Come scrive catania.liveuniversity.it

Termoli si candida a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2027 - Dal MACTE alla dimensione internazionale, Termoli punta sulla cultura come leva di rigenerazione sociale, economica e urbana ... Si legge su insideart.eu