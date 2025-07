Sarri la Lazio tranquillizza tutti con un comunicato | ‘Rientrato a Formello’

La Lazio ha appena diramato un comunicato sulle condizioni di Maurizio Sarri dopo il ricovero alla clinica Villa Mafalda. COMUNICATO SULLE CONDIZIONI – In merito alla notizia del presunto malore di mister Maurizio Sarri ( vedi articolo ), il club biancoceleste ci ha tenuto a tranquillizzare tutti, pubblicando la seguente nota: “Il Mister Sarri sta rientrando a Formello e, come da programma, alle 18.00 sarà regolarmente alla guida dell’allenamento. Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa rispetto agli esami effettuati dai calciatori al Training Center” Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ( Inter-News ) e il link al contenuto originale ( ) © Inter-News. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sarri, la Lazio tranquillizza tutti con un comunicato: ‘Rientrato a Formello’

In questa notizia si parla di: sarri - comunicato - lazio - tranquillizza

Sarri Lazio, il ritorno dell’ex Juve in biancoceleste in panchina è ufficiale! Dopo le parole del DS Fabiani, arriva anche il comunicato - di Redazione JuventusNews24 Sarri Lazio, l’ex allenatore della Juve torna tra le fila dei biancocelesti: il comunicato ufficiale sancisce l’avvio della sue seconda esperienza biancoceleste.

Lazio, ufficiale il ritorno in panchina di Sarri: c’è l’annuncio ed il comunicato! - La Lazio ha ufficializzato il ritorno di Maurizio Sarri come allenatore del club biancoceleste. Tutti i dettagli in merito al tecnico La Lazio, tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, ha annunciato il ritorno di Maurizio Sarri come allenatore del club biancoceleste dopo l’addio a Baroni.

Sarri Lazio, clamorose dimissioni dopo il ritorno? C’è il comunicato ufficiale del club biancoceleste: deciso il futuro dell’ex Juve - di Redazione JuventusNews24 Sarri Lazio, dimissioni dopo il ritorno? Comunicato del club: la nota ufficiale sul futuro del tecnico ex Juventus.

L’Inter strappa Simone Inzaghi alla Lazio: sarà il nuovo allenatore; On Air: Milinkovic: “Alla Lazio ho tutto”. Danilo: “Sarri come Guardiola”; Sarri Lazio, Fabiani tranquillizza i tifosi.

La Lazio rassicura: "Sarri sta rientrando a Formello. Alle 18 guiderà l'allenamento" - Ha svolto stamattina una visita di idoneità approfondita, più completa ... Riporta laziopress.it

Lazio, tutta la carica di Sarri e il discorso in allenamento: “Non ci sono alibi, noi siamo…” - Il tecnico ha iniziato gli allenamenti e già è pronto a proteggere la squadra dalle polemiche esterne ... Secondo laziopress.it