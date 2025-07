JDM twentyseven | il cortometraggio su Jim Morrison conquista il pubblico e punta al cinema internazionale

Quella che sembrava una favola sta diventando realtĂ . Il cortometraggio J.D.M. twentyseven, scritto, diretto e prodotto da Rossella Logiurato e Roberto Avolio, dedicato alla figura di Jim Morrison, ha debuttato lo scorso luglio su Amazon Prime Video Italia e su altre piattaforme streaming a pagamento, raccogliendo consensi crescenti e una notevole attenzione mediatica. Oggi arriva la notizia ufficiale: il produttore e distributore americano Colin Laviola, vincitore di un Emmy Award, ha acquistato i diritti per la distribuzione internazionale del film, che sta per approdare in tutto il mondo, pronto a lasciare il segno e a incantare gli spettatori con la sua poesia e intensitĂ . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “J.D.M. twentyseven”: il cortometraggio su Jim Morrison conquista il pubblico e punta al cinema internazionale