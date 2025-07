Il nuovo film di Luca Guadagnino si gira anche in Piemonte | si cercano comparse

SarĂ girato (anche) in Piemonte il nuovo film di Luca Guadagnino, il regista italiano che ha diretto, tra gli altri, "Chiamami con il tuo nome", miglior sceneggiatura non originale agli Oscar. Le riprese del film sono in programma tra la fine di luglio e la metĂ di settembre, in Piemonte e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Volete recitare nel nuovo film di Luca Guadagnino, "Artificial" accanto a Andrew Garfield? Il regista sta per iniziare le riprese in Piemonte: ecco come fare - Luca Guadagnino non si ferma mai. Dopo il rinvio del cinefumetto Sgt. Rock che doveva dirigere, il regista siciliano ha trovato rapidamente una nuova sfida cinematografica che promette di far parlare di sé: Artificial.

Casting aperti per Artificial, il nuovo film di Luca Guadagnino su Sam Altman. Si cercano figurazioni (4–70 anni) per le riprese in Piemonte. #LucaGuadagnino #CastingNews #ArtificialFilm Tutti i dettagli su Casting News https://castingnews.eu/magazine/202 Vai su X

Luca Guadagnino, via alle riprese a Torino. Ma quale film girerà? - Tra luglio e settembre il regista di Chiamami col tuo nome girerà il suo nuovo film in Italia. Come scrive gay.it