L’Istat ha reso noti i dati territoriali dell’inflazione di giugno, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita. Non solo, quindi, delle città capoluoghi di regione o dei comuni con più di 150 mila abitanti. Bergamo, in questo senso, si posiziona al 4° posto assoluto, con un’inflazione del 2% e una stangata pari a 604 euro di aumento su base annua per una famiglia media. Nella stessa graduatoria (mensile) stilata sulla base dei dati di maggio 2025, la nostra città ha “guadagnato” 5 posizioni, salendo dal 9° al 4°. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Inflazione, Bergamo sale al 4° posto tra le città più care d’Italia