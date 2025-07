LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Ballerini nel gruppo dei fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.00 Attenzione al gruppo che alza il ritmo. 14.58 Un frammento del primo gruppo di inseguitori 112km A group of 5 chasers has formed and is attempting to join the leading trio Un groupe de 5 poursuivants s’est créé et se retrouve en contre derrière le trio de tête #TDF2025 pic.twitter.comKPcHY5EcWk — Tour de France (@LeTour) July 16, 2025 14.56 Mancano quindi 100 km al traguardo. 14:54 Sono stati appena attraversati i primi 55 km di questa tappa. 14.52 Tanti scatti nel gruppo, adesso contrassegnato da un lungo serpentone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ballerini nel gruppo dei fuggitivi

Jonathan Milan ha vinto l’ottava tappa del Tour de France, ma c’è un prezzo da pagare. Per la precisione, 500 franchi svizzeri. Vai su Facebook

LIVE Tour de France, undicesima tappa: Ballerini, Abrahamsen e Schmid in fuga, gruppo a 29; LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata l’undicesima frazione; Tour de France: 11° tappa riparte da Tolosa, sede di partenza e arrivo dopo aver percorso 156,8 km - Aggiornamento del 16 Luglio delle ore 10:49.

