Lazio Sarri ricoverato per un malore

Ansia in casa Lazio per le condizioni di salute di Maurizio Sarri, che ha accusato un malore al termine dell’allenamento. Il tecnico toscano, tornato da poco sulla panchina biancoceleste, è stato portato nella clinica Villa Mafalda, struttura privata convenzionata con la società romana, per gli accertamenti del caso. Da capire se sia stato solo un malessere dovuto al caldo. Articolo completo: dal blog Lettera43. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Lazio, Sarri ricoverato per un malore

