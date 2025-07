INVASIONE COLEOTTERO GIAPPONESE | la minaccia in Italia I Rovina le vacanze a tutti il segreto per allontanarlo e cosa NON fare

Come difendere il tuo giardino dal coleottero giapponese: un insetto tanto bello quanto pericoloso per il benessere delle tue piante La Popillia Japonica, nota come coleottero giapponese, è un insetto dall’ aspetto metallico affascinante, con corpo verde brillante e ali color rame. Tuttavia, dietro la sua bellezza si nasconde un vero e proprio f lagello per chi coltiva fiori e alberi da frutto. Originario dell’Asia, questo coleottero ha raggiunto diverse aree dell’Europa e oggi è presente anche in Italia, soprattutto nelle regioni del Nord. La sua voracità verso foglie, fiori e frutt i lo rende un nemico temuto da giardinieri e coltivatori. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - INVASIONE COLEOTTERO GIAPPONESE: la minaccia in Italia I Rovina le vacanze a tutti, il segreto per allontanarlo e cosa NON fare

Popillia japonica in Italia, il coleottero giapponese distrugge le piante - Da alcuni mesi è stato segnalato un aumento del numero di esemplari di Popillia japonica in Lombardia e in Piemonte.

Coleottero giapponese, nuove trappole per fermare i danni in Lombardia - In Lombardia è allarme per la Popillia japonica, meglio nota come coleottero giapponese, un insetto che minaccia il verde pubblico e i giardini privati, nonché le campagne.

