villa firma olandesi internazionali baijings dal bayern

L'Aston Villa ha firmato il centrocampista olandese Jill Baijings per un accordo permanente, dopo aver trascorso la stagione 2024-25 in prestito dal Bayern Monaco. Baijings ha fatto 12 presenze su Super League femminile-otto di loro inizia-durante il suo incantesimo di prestito con Villa, dopo aver contribuito alla vittoria del titolo di Frauen-Bundesliga del Bayern nel 2023-24. Villa ha concluso la campagna in una corsa di cinque partite dopo aver nominato Natalia Arroyo come successore di Robert De Pauw a gennaio, finendo al sesto posto sul tavolo.

