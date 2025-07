Astronomia le origini dell’Universo | arriva una nuova teoria rivoluzionaria

Un team di scienziati guidato dall’esperto Raul Jimenez, ricercatore  ICREA  presso l’ Istituto di Scienze del Cosmo (ICCUB) dell’Universita’ di Barcellona,  in collaborazione con l’Universita’ di Padova (Italia), ha presentato una teoria rivoluzionaria sulle origini dell’Universo. Lo studio, pubblicato sulla rivista Physical Review Research,  introduce un cambiamento radicale nella comprensione dei primi istanti successivi al Big Bang,  senza basarsi sui presupposti speculativi che i fisici hanno tradizionalmente assunto. Per decenni, i cosmologi hanno lavorato secondo il paradigma inflazionario, un modello che suggerisce che l’Universo si sia espanso estremamente rapidamente, in una frazione di secondo, aprendo cosi’ la strada a tutto cio’ che osserviamo oggi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

