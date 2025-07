Bce l' euro digitale avrà una app e funzionerà anche offline

L'euro digitale funzionerà tramite un'app sviluppata dalle banche centrali europee, oltre che tramite le applicazioni dei fornitori di servizi di pagamento che decidono di integrarlo nel loro pacchetto di soluzioni. E la Bce, che sta guidando il progetto, ha in mente un "accesso limitato" per i non residenti, anche se riconosce che "permettere alle imprese fuori dall'area euro di accettare pagamenti in euro digitale potrebbe rafforzare il ruolo dell'euro come valuta internazionale e sostenere gli scambi denominati in euro". Lo si legge nel terzo 'progress report' sulla preparazione dell'euro digitale, una sintesi dei passi avanti fatti fra novembre 2024 e aprile 2025 per definire aspetti tecnici e quadro normativo relativi alla modernizzazione della valuta comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bce, l'euro digitale avrà una app e funzionerà anche offline

Euro digitale: una svolta storica per la sovranità monetaria europea - "Di fronte ai rischi delle pseudo cripto valute, innanzitutto di illegalità e riciclaggio " il progetto di euro digitale "rappresenta un processo storico di resilienza, competitività e sovranità monetaria europea ".

Bce: 70 partner per testare euro digitale, c’è anche PostePay - ROMA, 06 MAG – La Bce ha lanciato una “piattaforma per l’innovazione” con quasi 70 partner per la sperimentazione dell’euro digitale.

