Gli Usa inceneriscono 500 tonnellate di aiuti alimentari per i bambini | l’inchiesta sui tagli di Trump

Un’inchiesta che apre uno squarcio sugli aiuti umanitari che arrivano dagli Stati Uniti, il piĂą grande finanziatore al mondo di progetti di sviluppo e di supporto alla popolazione in zone di crisi. Questo almeno fino a quando Trump ha fatto calare la mannaia sugli aiuti all’estero (Usaid), decurtati del 92%. Tra le conseguenze, oltre alla perdita dei posti di lavoro, quella ben piĂą tragica di determinare la sopravvivenza di molte persone. L’Unicef, ad esempio, ha calcolato che il nuovo corso della Casa Bianca rischia di fare morire in Etiopia e Nigeria 1,3 milioni di bambini giĂ nel 2025. E ora il mensile The Atlantic rivela, all’atto pratico, cosa significa toccare con mano la decisione dei tagli decisi dall’amministrazione americana, che ha dato ordine “di incenerire il cibo invece di inviarlo alle persone all’estero che ne hanno bisogno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Gli Usa inceneriscono 500 tonnellate di aiuti alimentari per i bambini”: l’inchiesta sui tagli di Trump

