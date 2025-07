Nuovo stallo nelle trattative sui diritti dei driver che consegnano per Esselunga | ripartono le mobilitazioni

La trattativa per i diritti dei driver che consegnano la spesa a domicilio per Esselunga è in stallo. In Lombardia e in tutta Italia ripartono le mobilitazioni. La Cgil Lombardia spiega che “dopo mesi di mobilitazioni, iniziative sindacali e trattative intense, ieri si è registrata una nuova brusca interruzione del negoziato nazionale per l’istituzione di un accordo quadro sui diritti e sulle tutele del personale della filiera Esselunga in appalto, addetto alla consegna della spesa a domicilio in tutta Italia”. In aprile i lavoratori, in assenza di riconoscimenti economici e normativi per mansioni svolte ma non contrattualizzate come la consegna ai piani, avevano sospeso quella parte del servizio, limitandosi alla consegna al piano strada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nuovo stallo nelle trattative sui diritti dei driver che consegnano per Esselunga: ripartono le mobilitazioni

