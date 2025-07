Le aziende della difesa premono per un fondo di almeno 100 miliardi nel bilancio dell’UE

Il nuovo Quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'UE dovrebbe includere 100 miliardi di euro per i programmi di difesa, dieci volte i 10 miliardi di euro attualmente stanziati, ha affermato l'Associazione europea delle industrie aerospaziali, della sicurezza e della difesa (ASD) in un documento di posizione pubblicato martedì. Mercoledì la Commissione europea presenta la struttura e le cifre del suo prossimo bilancio settennale, che inizierà nel 2028; la cifra di 100 miliardi di euro è stata ripetutamente pubblicizzata come la cifra necessaria per finanziare seriamente un'azione di riarmo. Il bilancio da 100 miliardi di euro, che comprende un programma di innovazione, un fondo per l'incremento della produzione e incentivi per gli acquisti congiunti, con particolare attenzione agli acquisti locali, "rappresenta il minimo indispensabile per iniziare a ricostruire le capacità industriali della difesa europea dopo aver accumulato un deficit di investimenti nella difesa di 600 miliardi di euro durante i decenni del 'dividendo di pace'", si legge nel documento di posizione dell'ASD. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le aziende della difesa premono per un fondo di almeno 100 miliardi nel bilancio dell’UE

In questa notizia si parla di: miliardi - difesa - aziende - premono

Il piano europeo da 150 miliardi per la difesa si arena sui limiti ai produttori extra-UE - La proposta di un programma di prestiti per la difesa dell’Unione europea da 150 miliardi di euro, il Security Action for Europe (SAFE), risulta ancora bloccata da negoziati su quanto i produttori di armi esterni all’UE potrebbero ottenere in base ai termini dell’accordo.

La Lituania spenderà miliardi di euro per la difesa dei confini con Russia e Bielorussia - La Lituania spenderà miliardi di euro per la difesa dei confini con Russia e Bielorussia. Il Paese, che confina con la regione russa di Kaliningrad e con la Bielorussia nordoccidentale, ha espresso preoccupazione, insieme agli altri stati baltici Lettonia ed Estonia, per il fatto di poter diventare futuri bersagli se la Russia dovesse vincere la […]

Ecofin, 150 miliardi dall’Ue per la difesa: Giorgetti punta al Recovery Fund - Nel corso della riunione Ecofin a Bruxelles, i ministri dell’economia dell’Ue hanno affrontato diversi temi di rilievo.

Le aziende della difesa premono per un fondo per le armi di almeno 100 miliardi nel prossimo bilancio dell’UE; Le aziende della difesa premono per un fondo di almeno 100 miliardi nel bilancio dell’UE; Le Capitali: Le regioni potrebbero essere ad un passo dal perdere i fondi di Coesione.

Le aziende si preparano al superciclo della difesa - L’impegno della Nato a esaudire le richieste di Trump si scontra con i vincoli di bilancio Ue Ma i mercati sono convinti: è una nuova era ... Riporta repubblica.it

Leonardo offre a Exor 1,6 miliardi per la divisione difesa di Iveco, meno di Knds e Csg. Ma potrebbe comunque spuntarla - Leonardo partecipa alla gara con il partner della joint venture Rheinmetall per acquisire l'unità di Iveco che produce veicoli specializzati per la difesa e la protezione civile, anche con il marchio ... Come scrive milanofinanza.it