Israele attacca Damasco | I raid più duri in Siria sono iniziati Colpita la sede dell’esercito

“I colpi piĂą pesanti sono partiti”: lo dice il ministro della Difesa Israel Katz pubblicando un video della televisione siriana che mostra un conduttore sorpreso da un attacco israeliano sullo sfondo nel centro di Damasco, mentre la tv di Stato ha riferito di raid vicino al quartier generale del ministero della Difesa. Un forte esplosione è stata avvertita nella capitale. Katz in precedenza aveva avvertito il regime di Damasco di pesanti attacchi se le forze del regime non si fossero ritirate da Sweida, una cittĂ drusa nel sud. Mentre Benjamin Netanyahu ha poi esortato i drusi israeliani a non attraversare il confine con la Siria ed ha descritto la situazione a Sweida, una cittĂ a maggioranza drusa nel sud della Siria, come “molto grave”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Israele attacca Damasco: “I raid piĂą duri in Siria sono iniziati”. Colpita la sede dell’esercito

ROMA (ITALPRESS) – Israele ha attaccato nella notte un obiettivo vicino al palazzo presidenziale nella capitale siriana, Damasco, ribadendo il suo impegno a proteggere i membri della minoranza drusa in Siria.

L'esercito israeliano ha annunciato di aver colpito nella notte un'ampia infrastruttura militare in Siria.

Prosegue l'offensiva nella Striscia: oltre 30 morti. Oman: rinviati i colloqui tra Iran e Usa in programma a Roma il 3 maggio

