Osimhen al Galatasaray c’è una nuova garanzia | decide il Napoli

La questione relativa alla cessione di Osimhen al Galatasaray potrebbe finalmente risolversi in modo positivo: la palla ora passa al Napoli La telenovela relativa al futuro di Victor Osimhen sta raggiungendo picchi di tensione elevatissimi. Il trasferimento del nigeriano dal Napoli al Galatasaray, al momento, è l’unica strada percorribile per entrambe le parti: gli azzurri devono cederlo in fretta (ma al giusto prezzo) per finanziare il mercato in entrata. I turchi, invece, lo vogliono a tutti i costi per continuare la campagna acquisti al meglio, dopo l’arrivo a zero di Leroy SanĂ©. Ad oggi, manca ancora l’accordo tra i club, con la squadra di Istanbul che ci sta provando con numerose proposte, piĂą o meno singolari. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

