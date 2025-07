Caso Epstein rabbia Maga contro Trump | Renda pubblici i documenti segreti

La promessa non mantenuta di rilasciare ulteriori informazioni sul caso Jeffrey Epstein ha scatenato l’indignazione di alcuni fedeli sostenitori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump del movimento Maga. Le teorie complottiste. I conservatori, guidati da figure di spicco del movimento ‘Make America Great Again’, avevano in passato avanzato accuse infondate secondo cui Epstein sarebbe stato assassinato in carcere e secondo cui alcuni esponenti del “deep state” all’interno del governo starebbero nascondendo le liste dei suoi clienti, i video dei crimini commessi e altre prove. Lo stesso presidente Donald Trump ha in passato dato risalto alle teorie del complotto relative a Epstein, ma ultimamente ha cercato di cambiare argomento. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Epstein, rabbia Maga contro Trump: “Renda pubblici i documenti segreti”

In questa notizia si parla di: caso - epstein - maga - trump

Caso Epstein, morte Virginia Giuffre: al vaglio ipotesi suicidio, ma il tweet del 2019 smentisce: "Non ho tendenze autolesionistiche, troppi vogliono che taccia" - Mentre le autorità indagano sulla causa della morte di Giuffre, sui social ritorna un vecchio post che smentisce l'ipotesi della famiglia È diventato virale il tweet del 2019 quando Virginia Giuffre, una delle principali accusatrici del miliardario statunitense Jeffrey Epstein, smentiva di av

Giallo sul suicidio di Virginia Giuffre, la superteste del caso Epstein - Secondo i familiari la donna si sarebbe tolta la vita, ma in un tweet del 2019 diceva: «Occhio, non lo farei mai» Nel processo per i festini nella casa del finanziere amico di Bill Clinton aveva accusato anche il principe Andrew Windsor, duca di York.

Caso Epstein, suicidata Virginia Giuffrè, la 41enne statunitense accusò il miliardario e il principe Andrea di averla abusata a 17 anni - Si è suicidata in Australia la 41enne Virginia Giuffrè. Aveva accusato di abusi sessuali Jeffrey Epstein e il principe Andrea.

Alcuni senatori e deputati repubblicani dell'ala MAGA (Make America Great Again, i più fedeli a Trump) hanno apertamente criticato il presidente per la gestione del caso Epstein, minacciando la rottura con il partito se non verranno pubblicate le carte delle ind Vai su X

TRUMP DIFENDE LA PROCURATRICE GENERALE DOPO LE CRITICHE SUL CASO EPSTEIN Il presidente respinge le pressioni interne al movimento MAGA: “Siamo una squadra” Vai su Facebook

Critiche a Trump dalla base Maga per i file di Epstein e le armi per l'Ucraina; Epstein files, la base Maga ne chiede la pubblicazione. Trump: Solo le informazioni credibili; Vertici Fbi a rischio e Maga spaccati, perché il caso Epstein è la spina nel fianco di Trump.

Maga in dissenso con Trump. Dal caso Epstein alle armi all'Ucraina, i tormenti dell'America First - Tucker Carlson, Steve Bannon, Laura Loomer, Alex Jones, Marjorie Taylor Greene e altri fanno sentire la loro voce critica. Si legge su huffingtonpost.it

Sul caso Epstein il complottismo Maga si ritorce contro Trump - Nonostante le promesse in campagna elettorale, il presidente americano non ha ancora rivelato nulla dei documenti top secret sul caso Epstein. Segnala ilfoglio.it