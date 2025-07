Usa Trump contro il presidente della Fed Jerome Powell | Potrebbe essere licenziato

Donald Trump ha dichiarato che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell potrebbe essere licenziato a causa dei costi di ristrutturazione di due edifici della Fed a Washington. La Banca centrale Usa sta ristrutturando gli edifici da diversi anni, con un costo attuale stimato di circa 2,5 miliardi di dollari, 700 milioni in più rispetto a quanto inizialmente previsto. Alla domanda di un giornalista se questo potesse essere un motivo per licenziare Powell, Trump ha risposto affermativamente. “Penso che in un certo senso lo sia, perché se si guarda alla sua testimonianza. non parla del problema”, ha detto Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Trump contro il presidente della Fed Jerome Powell: “Potrebbe essere licenziato”

In questa notizia si parla di: trump - powell - essere - presidente

Usa, Trump: non ho alcuna intenzione di licenziare Powell - Washington, 22 apr. (askanews) - Donald Trump non ha "alcuna intenzione" di licenziare il presidente della Fed, Jerome Powell.

Trump attacca Jerome Powell, 'è uno stupido' - " 'Troppo tardi' Jerome Powell è uno stupido che non ha la minima idea di cosa sia. A parte questo, mi piace molto! Petrolio ed energia in forte calo, quasi tutti i costi (generi alimentari e "uova") in calo, praticamente nessuna inflazione, l'esatto opposto di "troppo tardi!".

Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” - "Siamo in una buona posizione per attendere maggiore chiarezza prima di decidere aggiustamenti della politica monetaria", ha infatti insistito Powell, chiarendo che gli appelli del presidente Trump non influenzano in alcun modo le decisioni degli economisti della Fed L'articolo Tassi, Bank of England taglia dello 0,25%, ma Fed resta cauta e infuria Trump: “Powell è uno stupido” proviene da Il Difforme.

"È uno zuccone": #Trump torna a insultare il governatore della Fed, Jerome #Powell, affermando di aver provato a "essere gentile con lui, ma non serve a niente", e definendolo "stupid guy". Vai su X

Azione legale della Casa Bianca contro le politiche di «animal welfare» in vigore da anni e confermate dagli elettori nel 2018. La replica: «I rincari sono effetto delle politiche distruttive del Presidente» Vai su Facebook

Usa, Trump accusa il presidente della Fed Jerome Powell: Potrebbe essere licenziato; Usa, Trump contro il presidente della Fed Jerome Powell: Potrebbe essere licenziato; Hasset dice che sparare Powell potrebbe essere giustificato se c'è causa.

Usa, Trump accusa il presidente della Fed Jerome Powell: "Potrebbe essere licenziato" - Usa, Trump accusa il presidente della Fed Jerome Powell: 'Potrebbe essere licenziato' 16 luglio 2025 Donald Trump ha dichiarato che il presidente della Federal Reserve Jerome Powell potrebbe essere li ... Segnala informazione.it

Usa, Trump e Bessent avviano il processo formale per scegliere il nuovo presidente della Fed. Nessuna intenzione di licenziare Powell - Il segretario al Tesoro Scott Bessent annuncia l'inizio del processo formale per sostituire Jerome Powell. Da milanofinanza.it