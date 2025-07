Pellezzano, conclusione e illustrazione dei lavori di messa in sicurezza del Vallone Tullio alla frazione Coperchia.

Giovedì 17 luglio 2025, alle ore 19:00, presso la Nuova Piazzola Belvedere in via Piana alla frazione Coperchia di Pellezzano, si terrĂ un incontro pubblico per illustrare la conclusione dei lavori di messa in sicurezza del “Vallone Tullio”, con i relativi interventi eseguiti. Saranno presenti il Sindaco Francesco Morra, il Rup Arch. Alfonso Landi, il direttore dei lavori C.S.E. Ing. Francesco Solimene e i rappresentati della ditta esecutrice dei lavori. “Il completamento del “Vallone Tullio” – ha dichiarato il Primo Cittadino – è un’opera di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico che dimostra l’attenzione che questa Amministrazione rivolge in termini di prevenzione per la tutela del territorio e della pubblica incolumitĂ . 🔗 Leggi su Zon.it

